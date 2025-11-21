Кухня, ступеньки и даже поле для гольфа: где хоккеисты НХЛ получали самые нелепые травмы

Хоккей — жесткий, контактный вид спорта, и травмы, к сожалению, являются его неотъемлемой составляющей. Но гораздо обиднее, когда хоккеист получает травму не в противоборстве с соперником, а в бытовых условиях, когда, казалось бы, никакой опасности быть не может.

Подобные случаи не так уж редки. В НХЛ на неделе сразу два игрока получили серьезные травмы вне льда.

Хорошо, что не ел суп

24-летний форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз — один из самых талантливых игроков современной НХЛ и вместе с тем один из самых неудачливых. Ни одного сезона у него не обходится без травм. Уже который сезон первый номер драфта-2019 начинает в качестве одного из главных претендентов на «Харт Трофи» (приз лучшему игроку сезона), но не может полностью провести регулярный чемпионат.

Почти получилось в сезоне 2022/23, когда Хьюз пропустил всего-то четыре матча и выбил 99 очков — лучший результат в карьере. В следующих двух сезонах форвард пропускал уже по 20 матчей регулярки. В нынешнем будет больше.

Детали не приводятся. Известно только, что травму Джек получил во время командного ужина. Вроде бы хоккеист поскользнулся и каким-то образом порезал руку. Да еще так, что пропустит восемь недель.

В Сети уже пошутили по поводу неудачливости Хьюза: «Хорошо, что он не ел суп — утонул бы».

Повар — не твое призвание

Фото: [ Еету Луостаринен/ХК «Флорида Пантерз» ]

Через несколько дней стало известно о еще одной нехоккейной травме. Нападающий «Флорида Пантерз» Еету Луостаринен пропустит несколько недель из-за ожогов, которые он получил во время барбекю. У победителя Кубка Стэнли двух последних лет и так проблемы с составом — из-за серьезных травм надолго выбыли лидеры команды Александр Барков и Мэттью Ткачак, «Флорида» на данный момент находится вне зоны плей-офф. А тут еще нелепейшим образом команда потеряла очень важного игрока.

Впрочем, это не первый случай, когда кухня становится зоной риска для хоккеиста. В 80-х годах за «Сент-Луис Блюз» играл Марк Ридс. Его карьера пошла под откос, когда он получил ожоги второй и третьей степени во время приготовления попкорна.

Здоровяк Дастин Пеннер, на тот момент нападающий «Лос-Анджелес Кингз», присел поесть блинчики и не смог подняться самостоятельно — прихватило спину. Врачи команды быстро привели хоккеиста в норму, но история стала легендарной и обросла фантастическими подробностями. Клубная пресс-служба даже опубликовала релиз, в котором объяснялось, как все было на самом деле, а Пеннер поучаствовал в благотворительном мероприятии, на котором пек блины.

Как избавиться от конкурента

Фото: [ Марти Турко/ХК «Даллас Старз» ]

В начале века в «Даллас Старз» оказались два сильных вратаря — двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) Эд Белфор и перспективный Марти Турко. В какой-то момент тренеры начали отдавать предпочтение Турко, который был на десять лет моложе конкурента. Белфора это невероятно злило, обстановка в раздевалке была нервозной.

Голкиперы решили сходить в бар, выпить за мировую. Общение получилось плодотворным, недоразумения были улажены, но на выходе из бара подвыпивший Турко навернулся с лестницы и получил серьезную травму. Так Белфор снова стал основным. На следующий год ветерана, правда, обменяли в «Торонто Мейпл Лифс», но это уже другая история.

Самый опасный вид спорта

Удивительно, но «пенсионерский», так любимый Дональдом Трампом, гольф может оказаться травматичным для хоккеистов.

Защитник Эрик Джонсон, первый номер драфта-2006, вынужден был пропустить целый сезон, когда после игры в гольф порвал две связки колена. Хоккеист неудачно пытался выбраться из гольф-кара и защемил правую ногу между педалями газа и тормоза.

Нападающий Клод Жиру в настоящее время завершает карьеру в «Оттава Сенаторз», а 12 лет назад он был одним из актуальных лидеров «Филадельфия Флайерз» и только что подписал с клубом новый контракт. Но летом, играя в гольф, хоккеист травмировал указательный палец правой руки и выбыл из строя на полтора месяца.

Фото: [ Сами Сало/ХК «Ванкувер Кэнакс» ]

Но это, можно сказать, невинная история, по сравнению с той, что произошла с финским защитником Сами Сало. Финн вообще был коллекционером самых различных травм (всего порядка 50), но удивительным образом с таким анамнезом играл в НХЛ почти до 40, проведя в общей сложности около тысячи матчей.

Травмы были удивительные, разнообразные, но апофеозом стал укус змеи на поле для гольфа. И это было, например, не во Флориде, где ядовитых змей полно, а в Финляндии. Там водится только один вид ядовитых змей — обыкновенная гадюка. Да и то их там немного, и они обычно сторонятся людей. Но мимо «везунчика» Сало змеюка пройти не могла. До старта сезона было еще далеко, но пару матчей защитник все-таки пропустил.

Как правильно бросать якорь

Шведский форвард Микаэль Ренберг более всего известен как член так называемого «Рокового легиона», или иначе «Легиона Смерти». Так в 90-х называли тройку «Филадельфии», в которую помимо Ренберга входили Эрик Линдрос и Джон Леклер. Все трое здоровенные, играли в очень агрессивный хоккей, физически просто уничтожая соперников.

Фото: [ Микаэль Ренберг/ХК «Филадельфия Флайерз» ]

Правда, описываемый случай произошел чуть позже, когда Ренберг уже играл за «Торонто». Нужно отметить, что по части нелепых травм он может поспорить за первенство с Сами Сало.

Дело было летом в Швеции. Ренберг катался по озеру на лодке и решил бросить якорь. Но вместо якоря в воду полетел сам. Глубина была небольшая, по пояс рослому шведу, но хоккеиста каким-то образом занесло под лодку, где он порезался винтом. Внимание, важная деталь — мотор в это время не работал. А Ренберг порезался.

Берегите себя!