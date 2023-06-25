«Куском уголька от шашлыка нарисовал портрет»: подмосковный менеджер создал галерею картин с женщинами в «заброшках»

Совершенно необыкновенную выставку можно увидеть в заброшенном аэродроме Уварово в Домодедове. На стенах пустующих зданий – целая галерея женских портретов! Создал ее не профессиональный художник, а менеджер Тарас Щеглов. Сейчас у его творчества много поклонников. Тарас рассказал, почему рисует именно в «заброшках» и как он смог сделать портрет из снега.

БЕССМЫСЛЕННО, НО УДАЧНО

Тарасу 36, и он брался за живопись в своей жизни трижды. Первый раз, когда ему было всего шесть лет. Тогда мама отдала мальчика в художественный кружок. Там ребенок показал замечательные способности, но занимался недолго. Новый опыт был во время студенчества.

«Я учился на менеджера организации. У нас тогда все на менеджеров учились. Я окончил вуз. Диплом на 5 написал. Так удачно все получилось. Бессмысленно, но удачно», – вспоминает Тарас.

Бесполезной свою учебу Тарас считает потому, что потом ни дня по специальности не работал. Его уже тогда во время занятий тянуло рисовать.

«Я сидел на парах и рисовал. У меня иногда тетрадки заканчивались из-за рисунков. Рисовал задом наперед, в тетрадях рисунки были справа. У меня творчество все время вылезало», – смеется молодой человек.

Но и в этот раз увлечение не переросло во что-то более серьезное. Тогда парень занялся тренировками на горном велосипеде и снова на целых семь лет забросил творчество. А вот последняя, третья попытка в 27 лет оказалась удачной...

«Пришел в одно из заброшенных зданий. Взял головешку от костра и нарисовал город, такую панораму большую. То есть у меня с собой не было ничего из материалов для рисунка вообще, и мне понравилось», – говорит Тарас.

Фото: [ Тарас Щеглов ]

Я ЕЕ НЕ ЗНАЮ

Молодой человек объясняет, что ему понравилось не просто рисовать, а делать это именно в заброшенных зданиях.

«Вообще сам факт, что есть место, где можно рисовать бесплатно, порадовал. За следующие несколько дней я сделал распечатки фотографий и куском уголька от шашлыка и куском белого камня я нарисовал первый портрет. Понравилось! Но я не ожидал, что это затянется», – удивляется молодой человек.

Тарас говорит, что первой моделью была просто красивая девушка, фото которой он нашел в интернете.

«Я ее не знаю. Но лицо очень понравилось. Вообще я рисую только красивые, запоминающиеся, яркие лица. Черты среднего человека сложнее передать. У меня нет идейной подоплеки, как художники прошлого делали. Передаю современную красоту каких-то девушек, вот и все», – рассказывает автор портретов.

ЭТО ТАКОЙ УЖАС!

Поначалу художник-самоучка рисовал и летом, и зимой. Но после первого пленэра в 20 градусов мороза понял, что при таких температурах он больше не работает.

Фото: [ Тарас Щеглов ]

«Краска начинает плохо литься. Надо ее держать в тепле. Как я согревал ее? Перчатку нагревал собственными руками и в эту нагретую перчатку баллоны совал. Перчатки чередовал, краску грел. Но это такой ужас! Тебе сосредотачиваться надо, а тебя трясет от холода», – содрогается Тарас.

И все же зимой, но уже при более мягкой погоде парень нарисовал-таки картину… из снега.

«Был день, когда туман был сильный. Подморозило, и он на все поверхности таким снежком сантиметровым лег. Он был такой, как наждачка. И был щит большой деревянный – от забора соседского кусок. Короче, я убрал лишнее и остался только портрет», – вспоминает молодой человек.

С тех пор, продолжает Тарас, зимой он работает то маляром, то столяром, а летом в основном рисует. За эти последние девять лет он украсил портретами современных красавиц три заброшки на старом аэродроме Уварово в Домодедове. И сюда приходят люди посмотреть на его творчество.

«Даже организовывают велопробеги. То есть эта точка с портретами на «заброшках» включена в веломаршрут специально. Там люди группами по 10 человек сразу приезжают. Многие высказываются хорошо», – радуется Тарас.

Но устроить здесь либо где-то еще настоящую биеннале парень не решается. Он и художником себя не называет, потому что у него нет специального образования. Говорит так: любитель, но, конечно, уже высокого уровня. Тарас хочет окончить специализированный вуз и жалеет, что не сделал этого раньше.