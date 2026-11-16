Субпродукты курицы названы лучшим источником железа и витамина В12

В курице нет частей, которые можно было бы однозначно заклеймить как вредные или полезные, и это главное правило, которое назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова.

По ее словам, все в питании решают количество и частота употребления, а не мифическая «чистота» конкретного куска мяса. Разные части птицы различаются по количеству жира, калорийности и содержанию микронутриентов, поэтому выбор должен зависеть от конкретных целей человека. Если мы говорим о куриной грудке без кожи, то это один из самых постных вариантов, где много белка при сравнительно небольшом количестве жира, что делает ее удобным выбором для тех, кому важно жестко контролировать калорийность рациона.

Однако считать бедра и голени менее полезными только из-за их калорийности — глубокое заблуждение, подчеркивает врач. Темное мясо содержит больше жира, особенно если готовится с кожей, но при этом оно богато отдельными микронутриентами, в частности цинком и железом, которых в грудке меньше. С точки зрения нутритивной плотности темное мясо представляет огромную ценность. Крылышки же — это история про кожу и кости: в них мало самой мышечной ткани, а когда их дополнительно жарят во фритюре или покрывают панировкой, калорийность блюда взлетает до небес. Разаренова советует снимать кожу при готовке, если стоит задача снизить калораж, но при этом уточняет, что утверждать, будто кожа состоит исключительно из вредного жира, неправильно — там есть и ненасыщенные жирные кислоты.

Отдельного внимания заслуживают субпродукты — печень, сердечки, желудочки и почки. Это невероятно интересная часть рациона, которая служит мощным источником железа, витамина В12 и ретинола. Однако именно из-за колоссальной концентрации витаминов, особенно витамина А, врач предостерегает от ежедневного употребления печени. Такой продукт не стоит включать в меню каждый день, особенно женщинам, которые беременны, или людям, у которых уже есть избыток ретинола в организме, чтобы избежать токсического воздействия. Разаренова подчеркивает, что разнообразие источников белка имеет колоссальное значение для нутритивной плотности и ценности нашего рациона, поэтому комбинирование разных частей птицы — верный способ получить все необходимое.

Она резюмировала, что не существует «плохой» курицы, существует неправильный способ ее приготовления и отсутствие баланса. При контроле калорийности разумно выбирать грудку без кожи, но и бедра с голенями могут быть частью здорового меню, если готовить их деликатно, запекать или тушить без избытка масла. Главное — не зацикливаться на одном виде мяса. Ежедневная потребность употребления только курицы не является панацеей, так как рацион, представленный преимущественно одной отварной грудкой, будет менее разнообразным по составу питательных веществ, чем меню, где чередуются рыба, яйца, молочные продукты и бобовые.

Ранее она развеяла миф о единственной суперполезной ягоде.