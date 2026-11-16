Температура и жар: врач объяснил, почему при лихорадке сначала нужно греть, а потом охлаждать

Высокая температура, или на медицинском языке лихорадка, сопровождает большинство инфекционных заболеваний, и это не сбой системы, а четко выверенная стратегия нашего иммунитета. Как рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, определив в крови осколки бактерий или вирусные белки, организм дает команду на подъем температуры, чтобы создать патогенам невыносимые условия для выживания.

По его словам, тем не менее главная ошибка большинства людей кроется в непонимании того, что лихорадка — это не монотонный процесс, а цикл из двух абсолютно разных физиологических фаз, требующих противоположных действий.

Первая фаза начинается в тот момент, когда в головном мозге смещается так называемая установочная точка терморегуляции — например, с привычных 36,6 до 39 градусов. Организм начинает активно вырабатывать и сохранять тепло, чтобы достичь этого нового показателя. В этот период больному становится физически холодно из-за огромной разницы между текущей и целевой температурой, начинается озноб. Именно здесь, по словам Водовозова, очень важно предложить человеку согревающее: теплое одеяло, горячий чай или грелку, чтобы помочь телу быстрее «догнать» заданный мозгом уровень. Как только организм достигает необходимой температуры, озноб прекращается, и наступает критический момент — нужно немедленно перестать человека греть.

Вторая фаза — это сброс излишков тепла. Теплопродукция идет вовсю, и организму нужно куда-то девать это огромное количество энергии. Кутать больного в этот момент не просто бесполезно, а противопоказано. Коже необходим свободный доступ к воздуху, чтобы выступающий пот мог испаряться и охлаждать тело. Если продолжать держать человека под несколькими одеялами во второй фазе, нарушается естественный процесс терморегуляции, что может привести к опасному перегреву. Врач подчеркивает, что четких цифр на градуснике, когда необходимо вмешиваться и сбивать температуру, не существует, так как все очень индивидуально: кто-то легко переносит 38,5, а кто-то чувствует себя разбитым уже при 37,2.

Итоговый совет токсиколога звучит парадоксально для современного общества, привыкшего пить таблетки при первых признаках недомогания: пока есть возможность, лучше в процесс не вмешиваться. Первые два дня болезни, при условии, что скачки температуры переносятся хорошо, лучше обойтись без жаропонижающих, так как именно лихорадка позволяет иммунитету ускорить выздоровление. Ориентироваться нужно не на столбик термометра, а на самочувствие. Если ломит суставы, крутит мышцы или болит голова — это вполне себе повод принять препарат, который является еще и обезболивающим. Но если изменения от холодного к горячему и работа на высокой температуре переносятся удовлетворительно, дайте организму сделать свою работу самостоятельно, заключил Алексей Водовозов.

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