Почти 70 школьников Московской области выступят на Кремлевском кадетском балу в столице
Участниками Кремлевского кадетского бала станут 68 школьников Подмосковья
Фото: [Министерство образования Московской области]
В XI Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу примут участие 68 школьников Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Так, участниками мероприятия станут 68 представителей 28 школ 19 округов Подмосковья.
Мероприятие пройдет 2 декабря в Москве. Всего бал объединит около 3 тыс. юношей и девушек из всех регионов России и 95 зарубежных стран. На паркет выйдут воспитанники кадетских классов, общеобразовательных школ, суворовских и нахимовских училищ, а также студенты.
Почетными гостями события станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, государственные и общественные деятели, а также представители дипломатических миссий.