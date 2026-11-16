Почти 70 школьников Московской области выступят на Кремлевском кадетском балу в столице

В XI Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу примут участие 68 школьников Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, участниками мероприятия станут 68 представителей 28 школ 19 округов Подмосковья.

Мероприятие пройдет 2 декабря в Москве. Всего бал объединит около 3 тыс. юношей и девушек из всех регионов России и 95 зарубежных стран. На паркет выйдут воспитанники кадетских классов, общеобразовательных школ, суворовских и нахимовских училищ, а также студенты.

Почетными гостями события станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, государственные и общественные деятели, а также представители дипломатических миссий.