Не стресс и не кофе: ученые назвали неочевидный фактор, разрушающий сон миллионов людей

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FPH: ученые связали загрязнение воздуха с плохим качеством сна и апноэ

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая/Сгенерировано нейросетью]

Загрязнение атмосферного воздуха может быть связано с повышенным риском нарушений сна, включая сокращение его продолжительности и проблемы с дыханием. Об этом сообщает Frontiers in Public Health.

К таким выводам пришли ученые из Китая, проанализировавшие данные 22 исследований с участием более 3,6 млн. человек. Специалисты оценили влияние нескольких распространенных поллютантов: мелких твердых частиц PM2.5 и PM10, диоксида азота и черного углерода, образующегося при неполном сгорании топлива.

Выяснилось, что рост концентрации вредных веществ в воздухе ассоциирован с более высокой вероятностью нарушений сна. Наиболее выраженная связь прослеживалась для частиц PM2.5, хотя ее сила зависела от применявшегося метода статистического анализа. Кроме того, воздействие PM2.5 и PM10 оказалось связано с сокращением времени сна, ухудшением его качества и респираторными проблемами в ночной период.

Авторы отдельно отметили, что полученные данные не подтверждают прямую причинно-следственную связь. Тем не менее исследователи пришли к выводу о необходимости учитывать состояние воздуха при изучении факторов, влияющих на сон.

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