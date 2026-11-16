Лечение анорексии: врач пояснил, почему диеты недостаточно

Шестнадцатого ноября мир отмечает одну из самых парадоксальных и трагичных дат — Международный день борьбы с анорексией. Это тяжелое психическое расстройство, которое часто маскируется под безобидную диету или «здоровый образ жизни», ежегодно уносит тысячи жизней, оставаясь при этом невидимым для окружающих до критической стадии. Почему мозг голодающего человека меняется и начинает физически защищать болезнь, как отличить обычную диету от смертельной дисморфомании и можно ли спасти пациента, когда его инстинкт самосохранения буквально отключается, — в этот день « Вечерняя Москва » обсудила с врачом-психиатром Евгением Фоминым.

По его словам, анорексия — это не каприз и не желание понравиться, а серьезное расстройство пищевого поведения, характеризующееся болезненной тягой к снижению веса, паническим страхом перед ожирением и полным искажением восприятия собственного тела, когда человек видит в зеркале «толстого» себя, находясь на грани истощения. В основе заболевания лежит так называемый идеальный шторм из трех групп факторов, которые сходятся в одной точке. Генетические и биологические предпосылки дают почву в виде наследственной предрасположенности к тревожности и особенностям обмена нейромедиаторов, психологические триггеры — низкая самооценка и неспособность справляться с эмоциями иначе как через контроль тела — нажимают на курок, а социокультурный культ худобы в медиа и давление окружения подталкивают к краю. Главный психиатрический симптом — дисморфомания — заставляет пациента прибегать к «очистительным процедурам», вызывать рвоту и злоупотреблять слабительными, при этом мысли о еде и весе вытесняют работу, учебу и отношения. Самое страшное происходит на уровне физиологии мозга: ограничения в еде дают ложное чувство контроля и безопасности, а попытка начать есть нормально вызывает панический ужас. Мозг физически перестраивается и защищает болезнь как часть личности, подавляя рациональное мышление. Возникает состояние, похожее на тяжелую химическую зависимость, где пациент искренне считает: «Лучше умереть красивой и худой, чем жить толстой».

Медик отметил, что именно поэтому при лечении анорексии просто «откормить» человека в клинике недостаточно — через месяц он сорвется снова, если не изменить архитектуру его мышления. Лечение строится на трех неразрывных китах. Соматическая реабилитация спасает тело от дистрофии внутренних органов и восстанавливает критически низкий вес. Психотерапия годами работает с искаженным образом тела и самооценкой, ища новые способы справляться со стрессом без саморазрушения. Фармакотерапия применяется для коррекции сопутствующей тревоги, депрессии и обсессий, которые не дают пациенту трезво взглянуть на себя. Без этой комплексной работы болезнь, имеющая самый высокий показатель смертности среди психических расстройств, неизбежно берет верх, так как она меняет саму биохимию радости и страха.

По его мнению, анорексия — это не про еду, это про невыносимую боль, которую человек пытается задушить голодом. В этот день важно помнить, что за фасадом «волевой диеты» может скрываться крик о помощи, а спасение возможно только тогда, когда близкие увидят за похудением болезнь и не побоятся вовремя обратиться к психиатру, пока инстинкт самосохранения еще можно вернуть.

Ранее ученые назвали истинную причину анорексии и переедания.