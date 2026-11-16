Мособлводоканал за неделю провел 503 ремонтных мероприятия на сетях водоснабжения

Специалисты Мособлводоканала за прошедшую неделю провели 503 плановых и аварийных ремонтных мероприятия на сетях водоснабжения и водоотведения в округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Шатуре бригады заменили 10 м трубы на улице Сосновой в поселке Черусти, обновили кран на водозаборном узле в селе Середниково и поменяли крепеж в колодце на улице 1-й Первомайской в Рошале. В Электростали завершили демонтаж перекрытий камер гашения напорного коллектора от канализационной насосной станции.

В Орехово-Зуевском округе отремонтировали насосную задвижку на КНС № 5 в Ликино-Дулеве, заменили электродвигатель на КНС № 3 в Куровском и обновили сети водоотведения в Юбилейном проезде в Орехово-Зуеве.

В Павловском Посаде специалисты восстановили сети центрального отопления на улице Щорса и линии холодного водоснабжения на улице Чернышевского.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что готовность водоканалов региона к зимнему периоду составляет 96%.