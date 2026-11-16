В Госдуме назвали норму температуры в квартире

Отопление, как и любая другая коммунальная услуга, по закону должно строго соответствовать санитарным нормам, а это значит, что в жилых помещениях не должно быть ни слишком холодно, ни слишком жарко. Если же температура выходит за допустимые пределы, услуга считается некачественной — в таком случае отклонение обязаны устранить, а жильцам произвести перерасчет платежей. Об этом, а также о действиях при перетопе и недотопе, рассказала в интервью Общественной Службе Новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, согласно действующим жилищным и санитарным нормам, минимально допустимая температура в отопительный период составляет 18 градусов Цельсия для обычной жилой комнаты и 20 градусов для угловой. Максимально допустимая температура для этих помещений — 24 и 26 градусов соответственно. Если отопление слишком слабое или слишком сильное, и температура в квартире не укладывается в эти рамки, жильцы имеют полное право предъявить претензии исполнителю коммунальных услуг.

Если температура больше 24 градусов, уже можно требовать перерасчета оплаты, потому что это нарушение санитарных норм. Но для этого надо составлять акты и измерять температуру, — пояснила Разворотнева.

Парламентарий отметила, что алгоритм действий для фиксации нарушения предельно конкретен. Сначала необходимо самостоятельно замерить температуру: поставить посередине комнаты скамеечку, положить на нее термометр, выждать несколько часов и зафиксировать показания. Если данные подтверждают нарушение (слишком жарко или холодно ниже 18 градусов), следует пригласить аварийно-диспетчерскую службу и представителя управляющей компании для составления официального акта. При недотопе порядок действий будет аналогичным. После того как проблему устранят, необходимо составить второй акт, подтверждающий, что температура стабилизировалась. Именно период между первым и вторым актами станет базой для финансовых санкций против коммунальщиков.

Сама формула перерасчета, по словам парламентария, одинакова как для перетопа, так и для недотопа, и она не сулит золотых гор, но дисциплинирует поставщиков услуг.

Перерасчет небольшой — это 0,15% от суммы, которая начислялась за каждый час ненормативного предоставления услуги и за каждый градус отклонения, — объяснила депутат.

То есть, если у вас в комнате 25 градусов вместо 24 в течение 10 часов, вам должны вернуть 0,15% за 10 часов и 0,15% за 1 градус отклонения. Эти суммы спишут с вашей выплаты за следующий месяц. Главное условие для защиты своих прав — услуга не должна соответствовать санитарным нормам, а факт этого должен быть зафиксирован документально.

Ранее она рассказала, как проверить законность высоких сумм за отопление зимой.