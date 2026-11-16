Киркоров, Лепс и Кадышева: продюсер раскрыл, сколько звезды просят за новогодние праздники

Перед январскими праздниками российские звезды традиционно пересматривают свои прайс-листы, и ценники на их выступления взлетают до астрономических сумм. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, ценник некоторых звезд может достигать 10–13 млн рублей за одно выступление, а в пиковые даты — и того выше. Эксперт отметил, что особенно стоимость звездных выступлений растет в период с 1 по 5 декабря и с 31 декабря по 15 января, когда спрос на развлекательную программу превышает предложение.

Самыми дорогими артистами в канун Нового года и в период самих новогодних праздников станут Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко и Надежда Кадышева. Но стоит сказать, что Кадышева, несмотря ни на что, все же немного свои гонорары уменьшила, — сказал Дворцов.

Спикер уточнил, что звезды выступают не только на больших публичных концертах, но и активно приглашаются на закрытые корпоративные мероприятия. Если верить данным других источников, лидерство в этом рейтинге удерживает Григорий Лепс с гонораром до 40 млн рублей за ночь, в то время как Киркоров и Полина Гагарина получают около 20 миллионов. Молодой исполнитель Ваня Дмитриенко также вошел в высшую лигу с запросом в 25 миллионов рублей, что делает его одним из самых дорогих артистов новой волны.

При этом индустрия праздничных развлечений меняется: банальные посиделки уходят в прошлое, уступая место иммерсивным спектаклям и тематическим квестам, где артисты становятся частью сценария. Несмотря на высокие гонорары, не все готовы работать в саму новогоднюю ночь — например, Сергей Жуков традиционно встречает праздник дома с семьей. В то же время Татьяна Буланова, берущая «гуманные» пять-шесть миллионов рублей, стала лидером по количеству заказов именно из-за доступности. Таким образом, декабрь остается самым «хлебным» месяцем для эстрады, где доходы топовых исполнителей за одну ночь могут превышать годовые бюджеты небольших городов.

Ранее Буланова рассказала о возвращении к плотному графику гастролей.