Предстоящую встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне корректнее сравнивать с Тегеранской, а не с Ялтинской конференцией 1945 года, поскольку контуры нового миропорядка только начинают формироваться в разгар глобальных конфликтов. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, Ялта была итоговой чертой, где страны-победители во Второй мировой войне просто делили карту мира, тогда как Шэньчжэнь — это Тегеран-1943, когда исход противостояния еще не предрешен, но коалиции уже ищут точки соприкосновения.

Ялта — это была встреча стран-победителей. Здесь побеждает Россия и Китай в лице многополярного мира, а Соединенные Штаты Америки, которые делали ставку на различные гибридные войны и прокси-конфликты, они как бы в стороне проигравших, хотя президент Дональд Трамп называет себя победителем в восьми конфликтах. На самом деле встреча в Шэньчжэне — это Тегеран, когда еще непонятно, как будет выстраиваться новый миропорядок, — заявил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что сейчас идет сразу два больших конфликта: самый масштабный — на Украине, и другой, поменьше — против Ирана. В этих условиях главной задачей саммита станет попытка Москвы и Пекина убедить Вашингтон отказаться от курса на ослабление конкурентов ради сохранения собственной гегемонии. Леонков отметил, что на фоне продолжающегося участия США в прокси-войнах анонсированные Трампом переговоры о ядерном разоружении вряд ли выйдут на предметный уровень, так как для реальных договоренностей сначала нужно «расставить точки над i» в вопросах глобальной безопасности.

Аналитик пояснил, что при согласованной позиции России и Китая США оказываются в позиции догоняющего. Вашингтон сделал ставку на изматывание оппонентов чужими руками, но этот ресурс, по мнению эксперта, себя исчерпывает. В то же время Трамп, пытаясь сохранить лицо внутри страны, заявляет о победах в восьми конфликтах, хотя фактически американская стратегия терпит крах на фоне укрепления оси Москва — Пекин. Леонков считает, что Шэньчжэнь не принесет мгновенного подписания капитуляций или раздела сфер влияния, как это было в Крыму в 1945 году. Это будет начало длительного процесса, где сторонам предстоит обозначить контуры международной безопасности, прежде чем двигаться к выстраиванию новых институтов и структур.

По его мнению, мир находится в точке бифуркации, где старые правила уже не работают, а новые еще не написаны. Если Ялта зафиксировала переход от войны к разделу влияния, то Шэньчжэнь должен зафиксировать переход от американской гегемонии к поиску баланса в многополярном мире. Однако, пока США продолжают поддерживать прокси-войны против России и КНР, любые разговоры о ядерном разоружении остаются лишь дипломатической риторикой. Настоящие переговоры начнутся только тогда, когда Вашингтон признает невозможность диктовать условия с позиции силы, а это потребует времени и изменения самой архитектуры международных отношений.

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