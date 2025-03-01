Кузнецов не сыграет за СКА до конца сезона: бывший партнер Овечкина продолжает разрушать себя

Петербургский СКА поместил звездного центрфорварда Евгения Кузнецова в список травмированных. Есть вероятность, что он не сыграет в КХЛ до конца сезона. При этом история с его отсутствием продолжает обрастать слухами и догадками.

Источник «Матч ТВ» сообщил, что 22 февраля в матче с «Куньлунем» Кузнецов получил второе за сезон сотрясение мозга после того, как против него жестко сыграл Остин Вон. Первое сотрясение у центрфорварда СКА случилось в декабре прошлого года в матче с ЦСКА.

Версия: проблема не в сотрясении

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил, что у Кузнецова действительно серьезные проблемы, и дело не только в последствиях после двух сотрясов.

«Если говорить чуть более конкретно: если бы в КХЛ по примеру НХЛ была программа помощи игрокам, то Кузнецов попал бы в нее», — намекнул Хайруллин.

В Национальной хоккейной лиге существует Player Assistance Program (PPA) — программа, созданная совместно лигой и профсоюзом игроком. Обратиться в нее могут хоккеисты, испытывающие проблемы за пределами площадки. Речь идет о разного рода зависимостях и психологических проблемах. Считается, что программа полностью конфиденциальная: сообщается только о факте участия в ней хоккеиста без детализации причин. Однако обычно журналисты быстро узнают, какие именно проблемы у игрока.

Сообщалось, что Кузнецов испытывает депрессию от того, что российские болельщики встретили его не очень хорошо, и он регулярно подвергается обструкции в соцсетях. Агент Шуми Бабаев утверждает, что у нападающего нет никаких проблем, кроме медицинских, но бэкграунд Кузнецова позволяет усомниться в этом.

Дисквалификация и программа помощи

Проблемы с дисциплиной у одного из самых талантливых российских хоккеистов были практически всегда. В 2019 году Международная федерация хоккея наложила на него четырехлетнюю дисквалификацию после того, как в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен кокаин. В НХЛ к этому факту отнеслись снисходительно, отстранив Кузнецова на три игры, то есть примерно на неделю.

В феврале 2024 года Кузнецов обратился в РРА, через месяц покинул программу помощи и был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов и вскоре перешел в «Каролину».

Кубок Стэнли и движение вниз

С юных лет Кузнецов считался одним из главных российских талантов. В 2011 году он выиграл молодежный чемпионат мира со сборной России, несколько лет блистал в родном «Тракторе», а затем уехал в НХЛ — в «Вашингтон», который задрафтовал его в первом раунде.

Кузнецов стал одной из главных звезд клуба и часто играл в одной тройке с Александром Овечкиным. Лучшим для него стал сезон 2018/19. В регулярном чемпионате Кузнецов набрал 83 (27+56) очков, а затем выиграл с командой Кубок Стэнли. В плей-офф он набрал 32 (12+20) очков в 24 матчах — больше, чем Овечкин, у которого было 27 (15+12) баллов. Эксперты считали, что Кузнецов достоин получить «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), но его все же отдали более статусному капитану «Вашингтон Кэпиталз».

Кузнецов еще блеснул в сезоне 2021/22 (78 очков), но затем его показатели пошли на спад, а центрфорвард подвергался критике за нарушения игровой дисциплины. В итоге Кузнецов покинул «Вашингтон», а через несколько месяцев — и НХЛ. Нападающий вернулся в Россию, подписав контракт со СКА. В 38 играх он набрал 37 (12+25) очков — это пятый результат в команде, при том что набравшие больше баллов партнеры провели 50 и более игр. Показатель «очко за игру» — достойный для любой лиги, но от бывшей звезды НХЛ ждали каких-то невероятных чудес. Можно сказать, что Кузнецов стал жертвой завышенных ожиданий фанатов.

Кузнецову всего 32 года. Если суперталант сможет обуздать свои проблемы — какими бы они ни были, он сможет радовать болельщиков своим искусством еще не один сезон. А то, что он большой мастер, никто отрицать не может.