Подмосковные школьницы вошли в число лучших на олимпиаде Союзного государства

Школьницы из Богородского и Солнечногорского округов вошли в число лучших по итогам олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», которая прошла на базе Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, ученица школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов Богородского округа Мария Лях получила диплом I степени риторического конкурса и стала его абсолютным победителем среди участников двух стран. Кроме того, ученица Ногинской гимназии городского округа Солнечногорск, призер ВсОШ по литературе и искусству 2025–2026 учебного года Дина Довгаль стала обладательницей диплома III степени в общем зачете.

В общей сложности участниками состязаний стали более 135 старшеклассников из 15 регионов России и восьми областей Белоруссии. Их также познакомили с историей, культурой и традициями мордовского края — они посетили музеи, мемориальные комплексы, этнокультурные центры и ведущие образовательные учреждения республики.

Олимпиада проводится с 2004 года, она направлена на укрепление дружеских связей между молодежью стран, изучение исторического и культурного наследия братских народов.

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