Платная парковка по-уральски: водители прячут номера при помощи масок и листков, город считает убытки

Мэрия Екатеринбурга пришла к выводу, что за 2025 год и девять месяцев 2026-го водители более 200 тыс. раз закрывали номера на платных парковках. С 23 октября с проблемой начали бороться специально нанятые люди, сообщил tagilcity.ru.

История одной бумажки

Автовладелец, оставивший машину на платной стоянке в центре Екатеринбурга, вернулся и не обнаружил на номере листка, который прикрепил ради экономии ₽50 в час. В подобном случае разумнее все же внести плату — иначе можно нарваться на штраф. Сделать это можно постфактум: главное успеть до 23:59 текущего дня через приложение «Горпарковки» или на специализированном портале, указав время въезда и выезда. Листок, вероятно, убрал подрядчик, приступивший к очистке номеров с прошлой пятницы.

Цена борьбы с уловками

Городская служба парковок выделила ₽530 тыс. на то, чтобы специальные сотрудники убирали с номеров все, что мешает их считыванию. По условиям контракта подрядчик должен обеспечить как минимум двух человек. Их задача — ежедневно с 8:00 до 20:00 снимать с госзнаков бумажки, пластиковые карточки и медицинские маски. Необходимость таких мер продиктована тем, что в Екатеринбурге проблема неплательщиков приобрела очень широкий размах.

«Зафиксировано более 200 тысяч случаев сокрытия государственных регистрационных номеров транспортных средств, размещенных на платном парковочном пространстве города Екатеринбурга», — рассказал TagilCity.ru и. о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Масштаб и убытки

Учет велся за 2025 год и девять месяцев 2026-го. При этом в администрации признают: точной статистики по закрытым номерам не существует, цифры приблизительные. Заработок Екатеринбурга на платных парковках составил ₽200 млн. От этой суммы и отталкиваются при подсчете потерь. При тарифе ₽50 в час недополученный доход, по оценке администрации, составляет не менее ₽10 млн.

Ранее сообщалось, что штрафы на ₽3,8 млн выписали за неправильную парковку в Подмосковье.