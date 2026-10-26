В Одинцове построят новый детский сад на 225 мест

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал архитектурно-градостроительный облик нового дошкольного образовательного учреждения в городе Одинцово, детский сад на 225 мест появится на улице Северной в составе комплексной жилой застройки новой очереди ЖК «Одинбург».

«Детский сад общей площадью боле 3,6 тыс. кв. м рассчитан на размещение девяти групп детей, от ясельной до подготовительной. Кроме того, в нем предусмотрены раздельные музыкальный и спортивный залы», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В здании будет три этажа, там разместят медицинский и пищевой блоки, прачечную, тренерскую, кабинеты методиста, психолога, логопеда, музыкального работника. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что архитектурный облик будет выполнен в современном лаконичном стиле, композиция фасадов основана на ритмичном вертикальном членении объема и выделении функциональных блоков.

На прилегающей территории планируется оборудовать игровые участки для каждой группы и спортивную площадку для занятий физкультурой.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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