Кузница талантов: самые знаменитые воспитанники новокузнецкого «Металлурга», который может уйти в небытие

Ранее эти обязанности брали на себя городские власти, теперь же они хотят переложить это бремя на клуб, у которого в бюджете не заложены средства на содержание арены.

Мэр Новокузнецка Денис Ильин в ответ рассказал, что клуб зарабатывает в три раза меньше, чем уходит на оплату коммунальных и эксплуатационных расходов. Он обвинил руководство клуба в шантаже. Якобы «Металлург» специально не тренируется на безвозмездно предоставленной арене, ищет дорогостоящие варианты в других городах, а затем предоставляет счета городской администрации.

При этом глава города заверил, что хоккей — самый любимый вид спорта кузнечан — в Новокузнецке останется. Действительно, «Металлург» много лет играл в КХЛ, затем стал одним из лидеров ВХЛ. Только в XXI веке клуб воспитал множество талантливых игроков. Портал «Подмосковье сегодня» отмечает самых ярких из них.

Сергей Бобровский

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

Успеха клуба «Флорида Пантерз», взявшего два Кубка Стэнли подряд, не было бы без блистательного голкипера Сергея Бобровского, это отмечают все без исключения эксперты. Бобровский оба раза фигурировал в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), но оба раза журналисты отдавали предпочтение нападающим.

Талантливый голкипер несколько сезонов отыграл за родной «Металлург». Бобровский не привлек внимания скаутов НХЛ и не был задрафтован — такое случается с вратарями не из Северной Америки, вратарский талант раскрывается чуть позже, чем у полевых игроков.

В 2010 году Бобровский подписал контракт с «Филадельфия Флайерз» и лихо стартовал в НХЛ, одержав семь побед в девяти матчах. Правда, затем его вытеснил из состава более опытный Илья Брызгалов и Бобровского обменяли в «Коламбус Блю Джекетс».

В довольно скромном «Коламбусе» Бобровский прекрасно себя проявил и дважды выигрывал приз «Везина Трофи» (лучшему вратарю чемпионата НХЛ). Он стал первым российским обладателем приза и единственным, кому удалось это сделать дважды.

Достижения голкипера оценила «Флорида», предложив Бобровскому баснословный контракт — $70 млн на семь лет. Поначалу в Санрайзе вратаря критиковали, его статистика заметно упала. Но причина была не в Бобровском, а в безалаберной обороне «Флориды». Когда «Пантерз» сумели гармонизировать игру, талант российского голкипера засверкал с новой силой. Сейчас Сергею 36 лет, у него остается год по контракту с «Флоридой», но последнего слова в НХЛ он еще точно не сказал.

Кирилл Капризов

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

Прямо сейчас 28-летний нападающий «Миннесота Уайлд» — одна из главных звезд НХЛ. А ведь на драфте-2015, самом «жирным» в современной истории лиги — Коннор Макдэвид, Джек Айкел, Микко Рантанен, Кайл Коннор, Мэттью Барзал, Себастьян Ахо и еще добрый десяток звезд — Капризова не разглядели. «Миннесота» забрала россиянина только в пятом раунде. Это все равно что впервые купить лотерейный билет и сразу выиграть миллион.

Капризов в НХЛ не спешил. Поиграл за «Кузню», «Салават Юлаев» и ЦСКА. Выиграл с армейцами Кубок Гагарина, а со сборной России Олимпийские игры, и только в 2020 году уже сложившимся игроком отправился в «Миннесоту».

Там он с ходу стал лицом франшизы и завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку). В каждом следующем сезоне Капризов набирал более очка за игру, а когда пропускал матчи из-за травм, игра «Миннесоты» сразу становилась пресной и беззубой. В лучшем сезоне 2021/22 россиянин выбил гроссмейстерскую «сотню» — 108 (47+61) очков в 81 матче.

У Капризова остается последний год по контракту с кэпхитом $9 млн. Руководство «Миннесоты» не скрывает, что главная задача — переподписать Капризова. Генменеджер «Уайлд» Билл Герин говорит, что Капризов получит все, что захочет. Эксперты уточняют: речь идет о долгосрочном контракте в районе $15 млн за сезон.

Илья Сорокин

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Айлендерс» ]

Карьера 30-летнего голкипера «Островитян» во многом повторяет путь Капризова. Не самый высокий выбор на драфте (третий раунд), дебют во взрослом хоккее за «Металлург», Кубок Гагарина с ЦСКА и золото Олимпиады, переезд в НХЛ все в том же 2020 году.

В «Айлендерс» Сорокин составил с Семеном Варламовым один из самых надежных в НХЛ вратарских дуэтов. Команде не хватает изобретательности в атаке, но за последний рубеж «Айлы» могут быть спокойны.

Сорокин входит в число элитных вратарей НХЛ. Играет россиянин очень много (61 матч в минувшем сезоне) и выбивает достойную статистику в команде, которая в последние годы то вовсе не попадает в плей-офф, то вылетает в первом раунде, то есть в типичном середнячке.

Клуб связывает с Сорокиным будущее. В 2024 году вратарь подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $8,25 млн — заслуженно одна из самых высоких зарплат в НХЛ.

Дмитрий Орлов

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Чемпион мира в составе молодежки (2011) и в составе первой сборной России (2014) Орлов 11 сезонов провел в «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал российского защитника во втором раунде драфта.

Орлов был крепким игроком основы, и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очень расстроился, когда его друга обменяли в «Бостон Брюинз». У «Мишек» в сезоне 2022/2023 была очень крепкая команда, претендовавшая на Кубок Стэнли. Орлов отлично вписался, набрав 17 (4+13) очков в 23 матчах регулярки и сделав восемь передач в семи играх плей-офф.

Эти достижения впечатлили «Каролину», которая выписала россиянину самую высокую зарплату в его жизни — $15,5 млн за два года. Атакующих защитников у «Харрикейнз» хватало, и эти два сезона не стали лучшими в карьере Орлова. Но высокий авторитет он не растерял. В межсезонье 34-летний защитник подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» с кэпхитом $6,5 млн.

Многие воспитанники «Кузни» ярко проявили себя в КХЛ. Беглый список: голкиперы Андрей Кареев и Иван Налимов, защитники Захар Арзамасцев и Никита Лямкин, форварды Сергей Зиновьев, Иван Телегин, Максим Кицын.