Лига чемпионов: «Бавария» доминировала в игре с «Реалом», «Арсенал» дожал «Спортинг»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые два матча четвертьфиналов. Обе встречи завершились минимальными победами гостей: «Бавария» одержала победу в Мадриде над «Реалом», «Арсенал» в Лиссабоне дожал «Спортинг».

«Бавария» обыграла «Реал» впервые за 14 лет

Мюнхенцы доминировали в Мадриде, особенно в первом тайме, по несколько минут не выпуская соперника за середину. Правда, когда эти выходы совершались, становилось опасно уже у ворот Мануэля Нойера.

И все же счет открыла «Бавария». В конце первого тайма Серж Гнабри проникающим пасом нашел в штрафной Луиса Диаса, и колумбиец четко пробил мимо Андрея Лунина.

В самом начале второго тайма для Мадрида все стало совсем печально. Мюнхенцы провели молниеносную атаку, и Харри Кейн выстрелил из-за штрафной в нижний угол.

«Реал» заиграл поактивнее. В результате Нойер стал одним из главных героев матча, совершив девять сэйвов. Однако и он был бессилен, когда Килиан Мбаппе замкнул прострел Трента Александера-Арнольда.

«Бавария» не выигрывала у «Реала» уже 14 лет. За это время случилось семь поражений и две ничьих. Теперь мюнхенцы очень близки к тому, чтобы выбить мадридцев из Лиги чемпионов. В ответном матче «Реал» вынужден будет играть более открыто, и у «Баварии» появится больше свободного пространства.

«Мы довольны. Любая победа на «Бернабеу» — результат хороший. Можем от него отталкиваться — следующая игра будет дома. Фрагментами соперники были невероятно опасны — только посмотрите на уровень мастерства. Но и сами мы играли столь же остро. Теперь наша цель — вернуться и победить дома», — сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

«Арсенал» забил в компенсированное время

«Канониры» Микаэля Артеты в нынешнем сезоне отличаются эталонной обороной. Лондонцы и в Лиссабоне постарались засушить игру. В начале матча команды обменялись ударами в каркас ворот, но в сумме на двоих за весь первый тайм набрали xG 0,34. То есть план «Арсенала» работал. Лучшим игроком матча был признан голкипер Давид Райя — это многое говорит о характере игры.

В концовке команды добавили и создали несколько опасных моментов. «Арсенал» забил, но гол отменили из-за промежуточного офсайда у Виктора Дьокереша. У команды Артеты в итоге сработали замены. Авторами гола и голевой передачи стали футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, — Кай Хавертц и Габриэл Мартинелли соответственно.

«За 92 минуты у нас было три-четыре очевидных момента. У них — ни одного, если не считать отмененного гола. Нам просто надо было действовать у чужих ворот чуть настойчивее. Таков футбол. Продолжим верить, что положительный исход для нас возможен», — сетовал после матча главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш.

Однако в Лондоне «Спортингу» придется еще тяжелее.

8 апреля первые четвертьфиналы сыграют «Барселона» — «Атлетико» и ПСЖ — «Ливерпуль».