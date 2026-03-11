«Ливерпуль» вновь проиграл в Стамбуле, «Ньюкасл» сдержал «Барселону», «Бавария» почти в четвертьфинале: обзор ЛЧ

Во вторник, 10 марта, прошли четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В двух поединках исход двухматчевого противостояния практически ясен, в двух других — предсказать победителя невозможно.

«Ливерпуль» вновь пострадал от Осимхена

«Ливерпуль» уже встречался на общем этапе с «Галатасараем» в Стамбуле. Тогда единственный мяч забил нигерийский нападающий турецкого клуба Виктор Осимхен, на этот раз форвард ассистировал Марио Лемине, который забил после розыгрыша углового в самом дебюте матча. Нигериец забил и сам, но гол отменили из-за офсайда.

Во втором тайме «Ливеруль» прибавил в агрессии, и лучшим игроком матча был признан голкипер стамбульцев Угурджан Чакыр, сделавший семь сейвов.

Понятно, что минимальный счет еще ничего не гарантирует. Тем более что у «Галатасарая» уже не будет громокипящей поддержки своего стадиона. А еще и придется обойтись без центрального защитника Давинсона Санчеса, который пропустит матч в Ливерпуле из-за дисквалификации.

«Барселона» спаслась на последней минуте

Фото: [ УЕФА ]

«Барселоне» в гостевом матче с «Ньюкаслом» пришлось столкнуться с мощным натиском соперника. Англичане превзошли каталонцев по ударам (16:9) и почти не уступили по владению (46%).

«Ньюкасл» забил в концовке матча. Харви Барнс замкнул прострел Джейкоба Мерфи. Но удержать победный счет не удалось. На 90+6 минуте, в последней атаке матча Дани Ольмо обманул Малика Тиава в штрафной и получил по ноге. Ламин Ямаль с пенальти сравнял — 1:1.

«Мы должны верить в успех. Ясно, что игра будет совершенно иной, при других обстоятельствах. Но этим вечером мы показали, что способны поставить в тупик «Барселону». Нам надо отправиться туда и постараться сделать то же самое», — высказался главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау о перспективах команды в ответном матче.

«Бавария» может готовиться к четвертьфиналу

Фото: [ УЕФА ]

«Бавария» разнесла в гостях «Аталанту», забив в каждом тайме по три мяча. И это при том, что главный бомбардир команды Харри Кейн просидел всю игру на скамейке. В первой половине отличились Йосип Станишич, Серж Гнабри и Майк Олисе, во второй — Николя Джексон, Олисе и Джамал Мусиала. Марио Пашалич уже в компенсированное время отыграл один мяч.

6:1 — мюнхенцы решили вопрос с выходом в четвертьфинал. В домашнем матче они могут дать шанс резервистам, и все равно отыгрыш «Аталанты» кажется невероятным.

«Сыграть лучше было почти невозможно. В идеале, конечно, хотелось не пропустить, но это топ-результат и топ-игра. Мы с самого начала были полностью в матче. И в атаке, и в обороне сегодня почти все сделали на высочайшем уровне. Думаю, поэтому счет получился таким убедительным», — сказал полузащитник «Баварии» Александр Павлович.

«Тоттенхэм» заменил вратаря уже на 17-й минуте

Фото: [ УЕФА ]

«Атлетико» отправится на ответный матч с «Тоттенхэмом», имея запас в три мяча. Это преимущество оформилось уже к 17-й минуте, после чего главный тренер «шпор» Игор Тудор заменил вратаря Антонина Кински-младшего — тот был виновен в привозе двух голов, еще один был забит после оплошности Микки ван де Вена. Вышедший на замену Гульельмо Викарио спустя пять минут ошибся на выходе после углового и пропустил четвертый мяч «Тоттенхэма».

Во втором тайме лондонцы забили дважды, но между их голами уместился молниеносный ответ «Атлетико». 5:2 в итоге. В составе мадридцев дубль сделал Хулиан Альварес, по мячу забили Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Робин ле Норман. За «Тоттенхэм» отличились Педро Порро и Доминик Соланке.