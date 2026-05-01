Битва за экологию в Туапсе: на горящем терминале развернута масштабная спасательная операция

Курортный сезон в Туапсе оказался под угрозой из-за серии атак на объекты нефтепереработки. После очередного удара в ночь на 1 мая на морском терминале вспыхнул масштабный пожар. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев задействовал почти 800 спасателей, чтобы не допустить экологической катастрофы и попадания нефти в Черное море. Пока пожарные сражаются с огнем, инженеры возводят дамбы и ловушки, а эвакуированные жители готовятся к получению компенсаций, пишет РГ.

Защитный барьер: как спасают акваторию Черного моря

Ситуация в Туапсе остается крайне напряженной. Чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов, на территории атакованного терминала в экстренном порядке оборудована нефтеловушка. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов сообщил, что спасатели поднимают заградительную дамбу, которая должна стать надежным щитом на пути горючих материалов. Основная задача — исключить попадание нефти в море. Параллельно с этим продолжается очистка береговой полосы: специалисты уже завершают работы на участке протяженностью 900 метров вдоль морского побережья.

Силы и средства: 790 человек против огненной стихии

Ликвидация последствий ЧС в Туапсе приобрела беспрецедентный масштаб. В операции задействованы:

Личный состав: 790 специалистов различных ведомств.

Техника: 48 единиц спецтранспорта, включая пожарные расчеты и инженерные машины.

Локализация: Сбор нефтепродуктов ведется не только на объекте, но и ниже по течению в устье реки Туапсе. Несмотря на сложность объекта, группировка сил работает в круглосуточном режиме, стремясь стабилизировать обстановку до начала затяжных дождей.

Эвакуация и поддержка: помощь жителям прибрежной зоны

Из-за близости жилых домов к пылающему НПЗ власти были вынуждены провести эвакуацию. В настоящее время в гостиницах города размещены 85 человек, среди которых 17 детей. Часть жителей нашла временный приют у родственников. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заверил, что все эвакуированные обеспечены питанием и предметами первой необходимости. Уже с понедельника пострадавшие начнут получать первые компенсационные выплаты.

Двойная угроза: атаки БПЛА и надвигающиеся паводки

Туапсе переживает тяжелую весну: город подвергался ударам 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Масштабные пожары на морском терминале и нефтезаводе стали серьезным испытанием для инфраструктуры региона. Однако к техногенным рискам добавляются природные. На Кубани начались обильные дожди, которые могут продлиться до шести суток. Существует реальная угроза паводков в Туапсинском округе, Сочи, Геленджике и ряде других районов, что серьезно осложняет работу по ликвидации последствий разливов нефти.