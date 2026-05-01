Алкогольный удар по майским: врач Минздрава предупредила о главных угрозах длинных выходных

Майские праздники — это не только шашлыки и солнце, но и период повышенного риска для здоровья. Заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Елена Игнатикова предупреждает: привычное сочетание отдыха на природе с алкоголем может обернуться серьезными последствиями — от теплового удара до потери контроля над безопасностью детей. Как провести выходные без вреда для организма и защититься от проснувшихся клещей — в материале.

Токсичный коктейль: солнце, спорт и этиловый спирт

По мнению Елены Игнатиковой, главной опасностью майских каникул остается алкоголь, действие которого многократно усиливается внешними факторами. Сочетание спиртного с прямыми солнечными лучами и физической нагрузкой (например, активными играми на свежем воздухе или работой на даче) создает экстремальную нагрузку на сердце и печень. В таких условиях токсическое влияние этилового спирта возрастает, что может привести к резким скачкам артериального давления и общему ухудшению самочувствия даже у молодых людей.

Потеря контроля: риск травматизма и угроза для детей

Употребление алкоголя в праздники часто становится причиной травм и несчастных случаев. Врач подчеркивает, что в состоянии опьянения притупляется чувство опасности, что особенно критично при отдыхе у воды или разведении костров. Отдельное внимание Игнатикова уделяет безопасности детей: расслабленные алкоголем родители могут ослабить бдительность, что в условиях загородного отдыха чревато трагедиями. Кроме того, спиртное нарушает терморегуляцию организма, значительно повышая вероятность получения теплового удара.

Клещевая атака: правила безопасности на природе

Второй по значимости угрозой мая 2026 года названы клещи, пик активности которых совпадает с праздничными выездами в лес и на дачи. Паразиты являются переносчиками опасных инфекций — боррелиоза и клещевого энцефалита. Для защиты от укусов врач рекомендует:

Выбирать светлую закрытую одежду, на которой легче заметить насекомое.

Обязательно использовать специальные защитные средства (репелленты).

Проводить самоосмотры каждые два часа, обращая особое внимание на шею, уши и складки кожи.

Рекомендации врача: как сохранить здоровье до конца выходных

Чтобы праздники оставили только приятные воспоминания, специалисты Минздрава советуют минимизировать употребление алкоголя и заменить его чистой водой или натуральными морсами. Регулярные осмотры на предмет клещей должны стать привычкой для каждого, кто выходит за пределы асфальтированных дорожек. Своевременное обнаружение паразита и отказ от «градуса» на жаре помогут избежать госпитализации и осложнений, сохранив бодрость для полноценного отдыха.