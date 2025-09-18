«Ливерпуль» вытащил концовку, ПСЖ ударно начал защиту титула, Кейн уничтожил «Челси»: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошел второй игровой день первого тура. Европейские топ-клубы с разной степенью уверенности оформили победы.

«Ливерпуль» вновь забил в компенсированное время

В начале нынешнего сезона «Ливерпуль» показал себя королем концовок. В четырех матчах АПЛ команда Арно Слота добывала победы под занавес матча. Традиция перекочевала и в Лигу чемпионов.

Хотя в матче с «Атлетико» казалось, что до этого не дойдет. Уже к шестой минуте «Ливерпуль» вел 2:0 после голов Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха. Хозяева позволили «матрасникам» прийти в себя. Маркос Льоренте сократил счет в конце первого тайма, а на 81-й минуте сравнял.

В компенсированное время «Ливерпуль» заработал угловой. Доминик Собослаи навесил, а Вирджил ван Дейк выиграл верховую борьбу. 3:2 — «Ливерпуль» начал лигочемпионский поход с победы.

«Нам нужно снова научиться выигрывать чуть проще и легче. Когда Вирджил забил, помощник тренера повернулся ко мне и сказал, что он уже слишком стар для таких побед в концовке. Представляю, что чувствовали болельщики в этот момент», — сказал после матча Робертсон.

Доминирование ПСЖ

Победитель Лиги чемпионов прошлого сезона потерял двух важных игроков во время паузы на игры сборных — травмировались Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Однако это обстоятельство не помешало ПСЖ доминировать в матче с «Атлантой».

Фото: [ УЕФА ]

Уже на третьей минуте защитник Маркиньос с близкого расстояния переправил мяч в ворота. На 39-й минуте Хвича Кварацелия промчался почти через все поле и забил — первый гол грузина в сезоне. ПСЖ мог уйти на перерыв, ведя с крупным счетом, но Бредли Барколя не смог переиграть Марко Карнесекки с пенальти.

Во втором тайме Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш все же довели дело до разгрома — 4:0. Шансов у «Атланты» практически не было.

Защитники «Челси» помогли «Баварии» победить

«Бавария» на протяжении всего матча имела преимущество в игре с «Челси» (3:1), но добиться уверенной победы мюнхенцам помогли защитники гостей.

На 20-й минуте Трево Чалоба срезал мяч в свои ворота, а еще через шесть минут Мойсес Каседо завалил Харри Кейна в штрафной — англичанин сам же и забил давнему сопернику. Во втором тайме Мало Гюсто обрезался на своей половине, и Кейн оформил дубль.

Фото: [ УЕФА ]

«Челси» размочил счет на 29-й минуте после красивого удара Коула Палмера. В концовке лидер лондонцев отличился снова, но гол отменили из-за офсайда.

Другие матчи

«Интер» начал турнир с уверенной гостевой победы (2:0) над «Аяксом». Маркус Тюрам дважды забил после угловых — оба раза подавал Хакан Чалханоглу.

«Боде/Глимт» зарубился в гостях с пражской «Славией» (2:2). У чехов дублем отметился защитник Юссуфа Мбоджи, за норвежцев забили Даниэль Басси и — на 90-й минуте — Сондре Фет. Но истинным героем, который помог добыть «Боде/Глимту» первое в истории очко в Лиге чемпионов, стал российский голкипер Никита Хайкин. Он не раз выручал по ходу встречи, а на 101-й минуте совершил решающий и самый эффектный сэйв.

Еще один дебютант турнира, кипрский «Пафос», также удачно дебютировал в Лиге чемпионов, отстояв свои ворота (0:0) в гостевом матче с «Олимпиакосом».