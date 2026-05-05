Плюс 75 тыс. рублей в месяц: сколько нужно держать на вкладе, чтобы жить на проценты

Россияне к 30 годам в среднем накапливают 500 тысяч рублей на вкладах. По данным «Ведомостей», это на 21% больше, чем у 25-летних, и на 82% больше, чем у 20-летних. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инной Литвиненко разобралось, на каких суммах вкладов проценты начинают ощущаться как прибавка к доходу, а где уже можно говорить об условной «жизни на проценты».

Жить только на проценты: когда можно

Главный вывод эксперта однозначный: вопрос «как жить только на проценты» в современных реалиях корректен только при очень крупном капитале. Сейчас по классическим вкладам ставка в среднем 10–12% годовых. По крупным суммам и акциям банков можно получить 13–13,5% годовых, иногда чуть выше для зарплатных клиентов. Но и этого недостаточно, чтобы при небольшом капитале проценты заменили полноценную зарплату.

Инна Литвиненко приводит простой ориентир: если говорить не о символической прибавке, а об ощутимом ежемесячном доходе, то все начинается от суммы в несколько миллионов.

«При текущих ставках 10–12%: если мы положим на год на вклад 5 миллионов, то мы с вами заработаем 50 тысяч рублей каждый месяц», — пояснила она.

Но здесь есть важная поправка: налог на доходы. В 2026 году не облагается НДФЛ доход по вкладам в размере 160 тысяч рублей в год. Все, что выше, облагается 13%. При доходе 50 тысяч рублей в месяц — это 600 тысяч за год. Из них 160 тысяч рублей освобождены, а с оставшихся 440 тысяч придется заплатить налог. В итоге на руки останется около 540 тысяч рублей в год или те же 45 тысяч рублей в месяц чистыми.

Это уже сумма, на которую один человек в Подмосковье теоретически может жить очень скромно, особенно если жилье свое. Но для семьи такой доход — скорее прочная прибавка, а не единственный источник существования, отметила эксперт.

Сколько нужно, чтобы вклад давал ощутимую прибавку к зарплате

Если цель не жить на проценты, а получать заметный пассивный доход, логика проста: чем больше капитал, тем выше планка ежемесячной прибавки.

Эксперт предлагает считать от желаемого дохода:

около 30 тысяч рублей в месяц дают 3 млн рублей на вкладе под 12%,

около 50 тысяч рублей в месяц — 5 млн рублей,

около 75 тысяч рублей в месяц — 7,5 млн рублей.

Эти суммы рассчитаны до налога. После НДФЛ чистый доход будет немного ниже, но порядок цифр сохраняется.

При этом, по словам эксперта, крупные суммы можно размещать под ставки ближе к верхней границе рынка: 13–13,5% на промо вкладах, до 14–14,5% в отдельных банках для зарплатных клиентов с особыми условиями. В таком случае ежемесячный доход будет немного выше.

А вот средний «капитал тридцатилетнего» в 500 тысяч рублей выглядит скорее стартовым пунктом. При ставке 12% такой вклад принесет около 5 тысяч рублей в месяц до налога. Это небольшая, но заметная прибавка к зарплате, которая может закрывать, например, коммуналку, мобильную связь или часть продуктовой корзины.

