Антон Макарский раскрыл причину отсутствия на телеэкранах

Антон Макарский, которого миллионы зрителей запомнили по главной роли в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари», в последние годы почти исчез с экранов, пишет Teleprogramma.org. В недавнем интервью актер признался, что он просто устал от однотипных предложений. Он объяснил, что хочет вернуться в кино, но ради качественных ролей.

Пока же артист полностью сосредоточился на музыке. Вместе с супругой, певицей Викторией Макарской, они гастролируют по стране с «Живыми концертами». Это выступления без фонограммы, где репертуар зависит от настроения зала.

Кроме того, Антон занят в моноспектакле «Великий инквизитор» по Федору Достоевскому и готовит новые премьеры. Телевидение он тоже оставил — не потому, что не любит, а потому что это отнимает слишком много времени.

«Я не хочу надолго расставаться с семьей», — говорит актер.

Хотя в прошлом Макарский участвовал во многих шоу, включая «Форт Боярд» и «Танцы со звездами», сейчас для него важнее проводить время с близкими.

Последний раз Макарский снимался в кино в 2019 году в мелодраме «Любовь с доставкой на дом». Он родился в Пензе в актерской династии, дебютировал в 2003 году. Сегодня артист живет на два города — Москва и Сергиев Посад, а также регулярно бывает в Израиле.

Вместе с женой они воспитывают двоих детей. Антон признается, что сейчас его главная цель — уделять максимум времени любимым, а не бесконечные съемки и телепроекты. И, судя по его словам, он нисколько не жалеет о таком выборе.

