В Московской области более 11,5 тыс. заявлений на подключение к инженерным сетям оформили на региональном портале

С начала года жители и организации Московской области активно пользуются электронной услугой по оформлению документов для подключения к инженерным сетям: количество поданных заявлений превысило 11,5 тыс. Как напомнили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подать заявку можно на региональном портале госуслуг — это экономит время и избавляет от необходимости посещать ведомства лично.

Услуга особенно востребована среди тех, кто планирует строительство или реконструкцию объектов: она позволяет оперативно получить все необходимые документы для подключения к ключевым инженерным системам региона.

В рамках одного обращения заявитель может оформить заявку сразу по нескольким видам ресурсов — достаточно выбрать нужные опции: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение. Такой комплексный подход существенно упрощает процесс согласования и сокращает сроки подготовки к началу работ.

Через электронный сервис можно получить следующие документы: технические условия, договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно‐технического обеспечения на территории Подмосковья, акт о подключении объекта к инженерным сетям, акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, информацию о возможности подключения к инженерным сетям.

Найти сервис на портале несложно: он размещен в разделе «Земля» → «Инфраструктура и подключение».

