Капитальный ремонт Липицкой школы подмосковного Серпухова выполнен на 60%

В селе Липицы городского округа Серпухов идет капитальный ремонт Липицкой школы, расположенной на площади 178 Авиаполка. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 60%.

Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети», что подчеркивает их значимость для развития образовательной инфраструктуры региона.

Общая площадь здания составляет 3230 кв. м. На текущий момент специалисты активно выполняют комплекс разноплановых задач: проводят фасадные работы, монтируют инженерные системы, устанавливают радиаторы системы отопления, прокладывают слаботочное оборудование, выполняют отделочные работы.

Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года. Это позволит начать новый учебный год в комфортных и современных условиях, что станет настоящим подарком для учеников, учителей и родителей.

