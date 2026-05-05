«Паника отменяется»: юрист из Подмосковья объяснил, кому можно не менять старую газовую плиту и как не остаться без газа

Владельцы старых газовых плит по всему Подмосковью схватились за сердце: с 2026 года вступили в силу новые правила, и поползли слухи о поголовной замене оборудования. Штрафы — до ₽150 тыс., отключение газа — страшилка дня. Но юрист из Подмосковья Николай Метелица развеял мифы. Оказывается, менять плиту в 2026-м — не обязанность каждого.

По словам эксперта, закон не устанавливает принудительного срока службы газовой плиты. Даже если ей 15–20 лет, но она исправна и ежегодно проходит техобслуживание — никаких претензий. Специалисты проверяют утечки, состояние конфорок и шлангов. Если все в порядке, выдают акт — и живите спокойно.

Главное — договор на обслуживание. До 31 декабря 2026 года его нужно заключить только со спецорганизацией, а не с «левыми» мастерами. Какой срок службы плиты по закону? Никакого. Если техник скажет, что плита опасна — тогда да, надо менять.

Но есть два условия, которые нельзя нарушать. Первое: плита должна быть действительно исправна. Второе: вы обязаны пускать инспекторов для проверки. За недопуск грозит штраф (₽5–10 тыс.) и отключение газа. Юрист предупреждает: он сталкивался с делами, когда газ отключали именно из-за того, что хозяева дважды не открыли дверь. Плита была старая, но рабочая. А теперь сидят без газа.

Таким образом, если ваша плита в порядке, а вы не прячетесь от газовиков — менять ее не нужно. Но расслабляться рано. Раз в год придется встречать инспектора. Иначе отключение и штраф. А возвращать газ — долго и дорого. Юрист советует: проверьте договор, шланги и вентиляцию. И живите спокойно со старой, но исправной плитой. Паника отменяется.​​

