«Золото кричит, что мне за 50!»: cтилист из Подмосковья назвала 4 вещи, которые превращают женщину в старуху

Джинсы с низкой талией, массивное золото, неоновые цвета и вязаные кофты со стразами — все это, по мнению подмосковного эксперта моды Инги Старовойтовой, превращает женщину в старуху. Стилист разнесла «бабушкины» привычки и предложила, чем их заменить.

Первое: долой джинсы с заниженной талией. Они укорачивают ноги и портят пропорции. После 30–35 лет такая модель прибавляет лишний вес, после 40 — убивает силуэт. Замена — высокая посадка, прямой крой и классический синий цвет без потертостей.

Второе: массивные золотые цепи и серьги-кольца. Массивное золото в 2026 году кричит: «Я богата!», но шепчет: «Мне за 50». Замена — небольшие серьги из белого золота или серебра, тонкие цепочки.

Третье: неоновые и кислотные цвета. Они высвечивают все неровности лица, подчеркивают синяки под глазами. Замена — пастельные тона (лавандовый, небесно-голубой) или глубокие цвета (изумрудный, бордовый).

Четвертое: вязаные кофты со стразами, котиками и сердечками. Они отправляют образ в бабушкин сундук. Замена — качественный кашемировый свитер без принтов.

Если вы любите свои старые вещи — носите их. Но если хотите выглядеть свежо и современно, пора пересмотреть эти позиции. Мода — не закон. Но выбор — за вами.​​

