В Подмосковье подали более 2,1 тыс. заявлений на получение выплаты для приобретения протезов
С начала 2026 года услугой «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» воспользовались более 2,1 тыс. жителей Подмосковья, найти ее можно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга доступна жителям региона, у которых отсутствует группа инвалидности и есть подтвержденные справкой показания для протезирования. Выплату предоставят лицам с доходом семьи ниже 3-х кратной величины прожиточного минимума, на приобретение слуховых – без учета доходов. С результатом рассмотрения услуги можно будет ознакомиться в личном кабинете в течение семи рабочих дней.
