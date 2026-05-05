В Подмосковье подали более 2,1 тыс. заявлений на получение выплаты для приобретения протезов

С начала 2026 года услугой «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» воспользовались более 2,1 тыс. жителей Подмосковья, найти ее можно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.