Соль давно считают одним из главных врагов здорового питания, но полностью исключать ее из рациона тоже нельзя, пишет Daily Mail со ссылкой на рекомендации нутрициологов Национальной системы здравоохранения Великобритании. Организму нужен натрий: он участвует в работе нервной системы, поддержании баланса жидкости и других важных процессах.

Проблема начинается, когда соли становится слишком много. Чаще всего ее избыток приходит не из солонки, а из готовой еды, полуфабрикатов, выпечки, соусов, снеков и ультрапереработанных продуктов. Избыток натрия задерживает воду, повышает давление и увеличивает риски для сердца, сосудов и мозга.

На полках можно встретить обычную столовую, морскую, йодированную, хлопьевидную, черную и розовую гималайскую соль. Последнюю часто продвигают как более «полезную» из-за содержания десятков минералов, но эксперты советуют не обольщаться.

«Морская, каменная и розовая гималайская соль содержат примерно одинаковое количество хлорида натрия», — объяснил кардиолог Оливер Гуттман.

Иными словами, модный цвет и красивая легенда не отменяют нагрузки на сердце. Гималайская соль может содержать следы минералов, но их слишком мало, чтобы считать ее полноценным источником пользы.

Йодированная соль может быть полезна людям, которым не хватает йода, особенно при растительном рационе. А для снижения потребления соли эксперты советуют чаще использовать чеснок, паприку, тмин, уксус, перец чили и другие специи.