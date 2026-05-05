В конкурсе «Дерево года» участвует 200-летняя сосна из Серпухова высотой 25 метров

В России стартовало ежегодное голосование за самое выдающееся дерево страны. В этом году в конкурсе участвуют 78 претендентов — живых свидетелей истории, каждый из которых по-своему уникален. Среди них есть и представитель Московской области — 200-летняя сосна из подмосковного Серпухова, сообщил REGIONS.

Дерево-долгожитель произрастает на территории городского округа Серпухов, в Шатовском лесничестве. Параметры сосны впечатляют: ее высота достигает 25 метров, а диаметр ствола составляет 0,95 метра. К настоящему моменту эта сосна уже официально внесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Соответствующий сертификат был передан на хранение в лесничество «Русский лес».

«Эта сосна — не просто старое дерево. Она хранит память веков: под ее ветвями, возможно, гуляли поколения людей. Мы тщательно следим за ее состоянием, ведь такие деревья — часть нашего природного наследия. Очень надеемся, что жители проголосуют за нее: это шанс напомнить всем, как важно беречь уникальные уголки природы», — рассказал лесничий Алексей Талалаев.

Соперниками серпуховской сосны стали не менее известные зеленые долгожители со всей страны. В списке номинантов значатся Кутузовский дуб, дуб-богатырь Тавриды, ясень Грибоедова, тополь, который в свое время вдохновлял знаменитого художника Коровина, кедр Пастернака, священный кедр Хакасии, лиственница имени писателя Федора Абрамова, а также самая большая ель Фенноскандии.

Конкурс под названием «Дерево года» проводится на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» ежегодно, начиная с 2017 года. Мероприятие объединяет простых любителей природы и профессиональных специалистов-дендрологов, которые стремятся сохранить уникальные редкие деревья.

Чтобы поддержать 200-летнюю сосну из Серпухова и помочь ей стать главным деревом России, необходимо зайти на официальный сайт программы «Деревья — памятники живой природы» и отдать свой голос. Прием голосования открыт до 1 августа. Итоги конкурса будут подведены после завершения этого срока.

