На пешеходном мосту через реку Синичку в Красногорске начали монтаж пролета

В Красногорске активно продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе — масштабного инфраструктурного проекта, призванного улучшить транспортную доступность региона. Новая дорога протянется от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, общая строительная готовность объекта достигла 32%. На площадке ежедневно задействованы почти 100 рабочих и 33 единицы техники.

Ключевым событием текущего этапа стало начало монтажа пролетного строения вело‐пешеходного моста через реку Синичку. Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, строители приступили к важнейшему этапу — установке пролета в проектное положение. В ближайшие недели специалисты окончательно закрепят сооружение, устроят стыки между элементами конструкции и нанесут специальное покрытие.

Параллельно ведутся работы на других участках проекта. Так, на автомобильном мосту сваривают стыки ортотропных плит, армируют конструкции и демонтируют временные опоры. На путепроводе в районе СНТ «Гея» продолжают армирование и устройство опалубки. Вблизи путепровода у деревни Сабурово возводят очистные сооружения. На участках основного хода дороги выполняют комплекс земляных работ: устройство насыпей, разработку грунта, планировку откосов.

