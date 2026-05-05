Сезон прошел без сбоев: теплосети Волоколамска готовят к новому отопительному периоду

В Волоколамском округе 4 мая завершился отопительный сезон — соответствующее постановление подписала глава округа. Решение приняли из‑за устойчивой теплой погоды: в течение нескольких дней среднесуточная температура в регионе превышала 8 градусов. Ограничение подачи тепла началось в тот же день, сразу после выхода документа.

По словам Натальи Козловой, отопительный период 2025/2026 годов прошел без сбоев: коммунальные службы работали стабильно и оперативно реагировали на обращения жителей.

Сейчас в округе уже стартовала подготовка к следующему сезону. Специалисты займутся плановыми ремонтами и профилактикой оборудования. Кроме того, в теплый период планируют существенно пополнить запасы аварийно‑диспетчерской службы Волоколамского ПТП РЖКХ для объектов теплоснабжения.