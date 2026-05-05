«Земля больна, урожай гниет»: агроном из Подмосковья раскрыл, как спасти картошку без химии и с ней

Раньше сажали как попало — и урожай был. Но сейчас земля истощена, вредители озверели, болезни пришли из Европы. Без обработки клубней получить хороший картофель почти невозможно. Агроном Леонид Суровцев раскрыл точные сроки и самые эффективные способы защиты будущего урожая.

Главное правило: не торопитесь. Сажать картошку в Подмосковье можно, когда земля на глубине 10 см прогреется до +8…+10°C. Ориентир — первая-вторая декада мая, когда листья на березе вырастут с копейку. Обрабатывать клубни нужно прямо перед посадкой.

По словам агронома, у дачников есть три пути. Первый — химия («Табу», «Престиж», «Максим»): самый надежный способ уничтожить проволочника, колорадского жука и фитофтору. Второй — биопрепараты («Фитоспорин», «Триходермин»): безопасны, но работают слабее и смываются дождем. Третий — народные средства (марганцовка, зола, чеснок): дешево, но эффективны только для профилактики на относительно чистой земле.

Агроном предостерегает от пяти типичных ошибок: сажать необработанные клубни, перебарщивать с дозировкой, обрабатывать мокрую картошку, закапывать сразу после опрыскивания и игнорировать севооборот. Даже самое дорогое средство не поможет, если сажать картофель на одном месте десятилетиями. Меняйте участок каждые 3–4 года, сажайте после бобовых, капусты или лука. Это работает лучше любой химии.​​

