Бывшая сотрудница Neuralink Линдси Шорт заявила, что ее несколько раз царапали макаки, зараженные опасным вирусом герпеса B, во время работы над экспериментами компании Илона Маска, пишет Daily Mail. В иске утверждается, что специалистка по уходу за животными подвергалась риску, а после жалоб на безопасность была понижена и уволена.

Вирус герпеса B распространен среди макак и может быть смертельно опасен для человека без быстрой медицинской помощи. По словам эксперта по приматам Лизы Джонс-Энгел, даже животные с отрицательными тестами могут оставаться носителями вируса.

Шорт утверждает, что в 2022 году обезьяна поцарапала ей руку через перчатку, а в 2023-м другой примат оцарапал ей лицо. Всего, по данным иска, за полгода таких случаев было не менее трех.

«Всех макак следует считать потенциальными носителями, независимо от результатов тестов», — предупредила Джонс-Энгел.

История вновь ставит Neuralink в неудобное положение: компания Маска и раньше сталкивалась с критикой из-за опытов на животных. Само желание приблизить мозговые импланты к массовому применению выглядит технологически амбициозно, но подобные обвинения показывают цену таких экспериментов.

Neuralink вину не признала, а заявления Шорт пока остаются неподтвержденными в суде.