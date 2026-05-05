Храм Христа Спасителя и платье от Юдашкина: блогер Инна Комбарова выложила фото с венчания

Блогер и автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова поделилась с поклонниками радостным событием: она обвенчалась со своим мужем спустя девять лет брака и 13 лет совместной жизни, пишет The Voice. Церемония прошла в Храме Христа Спасителя в Москве. По признанию Инны, это был очень важный шаг для них обоих.

Для такого торжества наряд, конечно, должен быть особенным. Инна выбрала платье от легендарного Валентина Юдашкина, которое ей помогли подогнать в ателье. Вместо традиционной длинной фаты невеста надела элегантную балаклаву, расшитую бусинами.

«Мой муж очень хотел, чтобы наш сын нес подол платья», — рассказала Комбарова.

Церемония прошла в кругу самых близких, и, по словам Инны, она была красивой и трогательной.

Напомним, что в 2023 году у Комбаровой диагностировали рак груди с метастазами. Ей удалось добиться ремиссии, но позже врачи обнаружили отсев в головной мозг. Сейчас Инна проходит лучевую терапию. Однако болезнь не мешает ей жить полноценной жизнью, работать, растить сына и даже проводить такие важные церемонии, как венчание.

