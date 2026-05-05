«Белая лебедь» замолчала навсегда: смерть 85-летней Галины Ненашевой стала ударом для поклонников советской эстрады

В Москве 4 мая на 86-м году жизни скончалась певица Галина Ненашева — голос, который в 1970-е знала вся страна. О ее смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, пишет The Voice. Причина ухода не раскрывается.

Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. Ее творческий путь начался в 1958 году в хоре Челябинского оперного театра. А уже в 1969 году она победила на Международном фестивале «Красная гвоздика», а спустя год стала лауреатом конкурса «Золотой олень» в Румынии.

В 1971 и 2000 годах певица участвовала в финале фестиваля «Песня года», а в 2002 году получила звание заслуженной артистки России. Ее «Белая лебедь», «Я люблю тебя, Россия» и «Черемуха» стали настоящими хитами, которые до сих пор помнят и любят.

Личная жизнь Ненашевой была непростой. Она воспитывала сына Леонида (от гражданского брака с балетмейстером Владимиром Колчановым), которого усыновил ее первый муж Владимир Ненашев. Второй супруг — музыкант Борис Богрычев, в браке с которым родилась дочь Алена.

Сама певица не скрывала, что дважды прерывала беременность. Леонид сейчас живет в США, а Алена занимается воспитанием двоих детей.

В 2022 году Галина Ненашева неожиданно резко высказалась об Алле Пугачевой, которая тогда уехала в Израиль. Певица осудила эмиграцию и политические заявления Аллы Борисовны, заявив, что артистка должна дорожить любовью публики и служить ей до последнего.

Ранее стало известно о смерти актера Валерия Филонова, сыгравшего в «Бандитском Петербурге».