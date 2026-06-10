Ливо подписал контракт с «Авангардом», Шипачев перешел в «Салават»: последние новости межсезонья КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открылся трансферный рынок, и уже в первые дни произошло несколько громких подписаний. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о последних заметных переходах.

Джош Ливо («Авангард»)

«Трактор» провалил плей-офф и решил полностью поменять бригаду легионеров, включая лучшего снайпера и бомбардира команды, а также рекордсмена по числу голов Джоша Ливо. В сезоне 2024/25, выступая за «Салават Юлаев», канадец превзошел достижение Сергея Мозякина, забросив 49 шайб в регулярке.

Бомбардир на рынке не залежался. «Авангард» подписал однолетний контракт с 33-летним форвардом. Основная зарплата составит всего 20 млн руб., еще 50 млн «Авангард» заплатит из так называемого рекламного бонуса, плюс предусмотрены бонусы за достижения.

Вадим Шипачев («Салават Юлаев»)

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

Обладатель главных рекордов лиги (по числу проведенных игр и набранных очков) все еще голоден до игры и побед. 39-летний Вадим Шипачев после двух сезонов в минском «Динамо» отправится в «Салават Юлаев». Главный тренер уфимцев Виктор Козлов очень хотел видеть опытного форварда в своем составе.

Шипачев признался, что ему все нравилось в Минске, но клуб взял курс на перемены и омоложение состава, так что о новом контракте стороны не договорились. В Уфе нападающий будет зарабатывать 30 млн руб. Также предусмотрен бонус в 5 млн руб. за определенное количество набранных очков.

Нэйтан Тодд («Металлург»)

Фото: [ ХК «Ак Барс» ]

За два года в России 30-летний канадец составил себе репутацию крепкого форварда, очень полезного при игре в большинстве. Всего в 153 матчах (с учетом плей-офф) нападающий набрал 122 (44+78) очка. В минувшем сезоне Тодд начинал в «Спартака», а затем его выменял «Ак Барс».

Теперь Тодд добавит мускулов субтильному «Металлургу». По данным издания «Бизнес Online» в Магнитогорске канадец будет зарабатывать более 100 млн руб. в год за сезон.

Александр Хохлачев («Сочи»)

Фото: [ ХК «Амур» ]

Нападающий провел несколько ярких сезонов в КХЛ после возвращения из-за океана и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В сезоне 2022/23 был одним из лидеров «Спартака», выбив 55 (19+36) очков в регулярке. Однако затем что-то сломалось в карьере. Перезапустить ее 32-летний форвард попробует в «Сочи».

Крис Тирни («Динамо» Минск)

Фото: [ ХК «Динамо» (Минск) ]

31-летний нападающий провел десяток сезонов в НХЛ, где имел репутация квалифицированного ролевика, а затем отправился искать счастья в Европе. В сезоне 2024/25 он уже играл за Минск, набрав 28 (12+16) очков в 71 игре. После этого канадец отправился в швейцарскую «Амбри-Пиотту», а теперь снова возвращается в столицу Белоруссии — контракт на два года.

Булат Шафигуллин («Динамо Москва)

Фото: [ ХК «Нефтехимик» ]

Московское «Динамо» выменяло у «Нефтехимика» 26-летнего нападающего Булата Шафигуллина. Форвард всю свою карьеру провел в Нижнекамске, в минувшем сезоне он набрал 22 (9+13) очка в 62 матчах регулярки. В «Динамо» за два года Шафигуллин заработает 65 млн руб.

В обмен «Нефтехимик» получил 20-летнего Сергея Артемьева. Минувший сезон был дебютным для нападающего, в 47 матчах он записал на свой счет 6 (2+4) баллов, в среднем проводя на площадке менее 10 минут.