В Подмосковье тушат пожар в ресторане «Ильинские холмы»

В Дмитровском городском округе произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы», расположенном в селе Ильинском. О происшествии сообщает «Осторожно, новости», передает « Газета.Ru ».

По словам свидетелей, около 21:00 в помещении появился дым. Посетители, которые находились в заведении, были оперативно выведены на улицу после того, как персонал сообщил о возникшей опасности.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в кухонной зоне. До прибытия экстренных служб сотрудники ресторана попытались самостоятельно ликвидировать пожар, используя огнетушители, однако остановить распространение огня не удалось.

Вскоре пламя перекинулось на кровлю здания и декоративную конструкцию на крыше. Очевидцы предположили, что причиной происшествия могло стать оборудование для приготовления блюд на открытом огне, установленное в заведении, однако официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Информация о возможных пострадавших на момент публикации отсутствует. Обстоятельства происшествия и точная причина возгорания устанавливаются компетентными службами.

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