Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской области
Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской област
В результате атаки Вооруженных сил Украины на село Ясные Зори Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, передают Ведомости.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших
- Место инцидента: Беспилотник ВСУ атаковал территорию предприятия в селе Ясные Зори Белгородского района, где произошел взрыв.
- Пострадавшие: В результате взрыва мужчина и женщина получили осколочные ранения различной степени тяжести.
- Медицинская помощь: Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение бригадами скорой помощи, где им оказывают необходимую помощь.