Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской области

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской област

Общество

В результате атаки Вооруженных сил Украины на село Ясные Зори Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, передают Ведомости.

Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших

  • Место инцидента: Беспилотник ВСУ атаковал территорию предприятия в селе Ясные Зори Белгородского района, где произошел взрыв.
  • Пострадавшие: В результате взрыва мужчина и женщина получили осколочные ранения различной степени тяжести.
  • Медицинская помощь: Оба пострадавших были оперативно доставлены в медицинское учреждение бригадами скорой помощи, где им оказывают необходимую помощь.

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