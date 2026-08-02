Эксперт объяснил, почему цены в клиниках могут отличаться от указанных на сайте

Стоимость медицинских услуг, указанная на сайте клиники, не всегда совпадает с итоговой суммой в счете. Причины подобных расхождений объяснил в разговоре с « Лентой.ру » генеральный директор медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков.

По словам эксперта, одной из наиболее распространенных причин становится несвоевременное обновление информации. Владельцы и руководители медицинских центров не всегда успевают актуализировать цены как на собственных интернет-ресурсах, так и на сторонних площадках, включая агрегаторы и геосервисы.

Специалист также обратил внимание, что в отдельных случаях некоторые организации сознательно указывают заниженную стоимость услуг, чтобы привлечь клиентов. По его оценке, число подобных игроков постепенно сокращается, однако такие практики по-прежнему встречаются. Кроме того, отдельные клиники могут использовать агрессивные способы продаж, предлагая пациентам оформить кредит или приобрести дополнительные услуги.

Еще одной причиной расхождения цен эксперт назвал недостаточное информирование пациентов. Иногда врачи не озвучивают полную стоимость всех необходимых процедур до начала лечения, а сотрудники кол-центров могут предоставить неполную или неточную информацию.

По мнению Снедкова, избежать подобных ситуаций поможет прозрачная система взаимодействия с пациентами, при которой административный персонал своевременно обновляет информацию о ценах, а медицинские специалисты заранее объясняют объем лечения и его окончательную стоимость.

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