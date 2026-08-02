Атака на Сибирь: силы ПВО отражают налет вражеских БПЛА на Омскую область
Силы ПВО отражают налет вражеских БПЛА на Омскую область
Вечером 2 августа в Омской области объявлен режим беспилотной опасности. По заявлению губернатора Виталия Хоценко, силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отражают налет вражеских дронов на территорию региона. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, пишет Интерфакс.
Ограничения в омском аэропорту и отмена массовых мероприятий
- Хронология событий: Режим опасности атаки БПЛА был введен губернатором около 15:30 по местному времени.
- Сбой в работе авиасообщения: Аэропорт Омск — Центральный временно приостановил прием и отправку воздушных судов. На 19:30 задерживался вылет 8 рейсов, прилет 2 бортов из Ханты-Мансийска и Новосибирска, а рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга были перенаправлены на запасные аэродромы.
- Отмена мероприятий: В целях обеспечения безопасности жителей омские власти отменили праздничную концертную программу, приуроченную к финалу всероссийского конкурса «Лучший водитель такси».
- Действия при ЧП: Власти призывают сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных летательных аппаратов незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.