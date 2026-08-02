Прямо во двор: в Петербурге десантник оригинально отметил праздник прыжком с многоэтажки
В Петербурге десантник оригинально отметил праздник прыжком с многоэтажки
В Санкт-Петербургском Приморском районе мужчина на парашюте совершил прыжок с крыши многоэтажного жилого дома и благополучно приземлился прямо во дворе. Видеозапись экстрима распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах, передает Газета.ру.
Детали происшествия на Комендантском проспекте
- Место инцидента: Прыжок был совершен с высотного здания, расположенного на Комендантском проспекте.
- Приземление: Парашютист успешно раскрыл купол и приземлился на придомовой территории среди парковочных мест и пешеходных дорожек.
- Контекст: Инцидент произошел 2 августа, в день празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).