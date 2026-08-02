Вражеский дрон сбит под Омском: обломки БПЛА спровоцировали пожар в поле
Силы ПВО сбили беспилотник в окрестностях Омска 2 августа
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинформировал об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. В окрестностях Омска дежурными средствами ПВО был сбит вражеский дрон.
Главное об инциденте и ограничениях
- Сбитие БПЛА и последствия: В результате уничтожения беспилотника его обломки упали в поле в окрестностях Омска, вызвав локальное возгорание. На месте происшествия работали пожарные расчеты. Погибших и пострадавших нет.
- Отмена праздничных мероприятий: Из соображений безопасности власти приняло решение отменить вечерний концерт на Соборной площади.
- Работа транспорта: На время действия режима беспилотной опасности Росавиация вводила временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Омск — Центральный. Позднее ограничения были полностью сняты.