«Локомотив» лихорадочно ищет усиление, «Зенит» может продать самого дорогого игрока: трансферные слухи РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) продолжается летняя трансферная кампания. До ее конца остается две недели — по 10 сентября включительно. Портал «Подмосковье сегодня» собрал самые интересные трансферные новости.

«Локомотив» ищет замену ушедшим лидерам

Железнодорожники распродали своих лидеров, и теперь им нужно найти замену Алексею Батракову, Артему Карпукасу и Дмитрию Воробьеву — неслучайно большинство последних трансферных новостей связано именно с «Локомотивом».

Столичный клуб активировал опцию выкупа полузащитника Николая Титкова из «Балтики» за 125 млн руб. и согласовал личный контракт футболиста (4,5 млн руб. в месяц). При этом еще не все детали улажены: Титков предпочел бы трехлетний контракт, а не на пять лет, также его не устраивает динамика роста его зарплаты по ходу предложенного договора. Кроме того, «Балтика» пытается уговорить Титкова заключить новый контракт — на этом настаивает главный тренер Андрей Талалаев, этим летом уже потерявший нескольких важных игроков.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

По данным канала «Мутко против», «Локомотив» также хочет взять в аренду вингера «Зенита» Андрея Мостового. Петербуржцы отказались отдавать игрока, потерявшего место в основе, в «Краснодар» и «Динамо», но по поводу «Локомотива» препятствий вроде бы нет. Загвоздка только в зарплате игрока: в «Зените» Мостовой получает 19 млн руб. в месяц, «Локомотив» готов дать ему только 10 млн руб. Компромисс в этом случае возможен. «Зенит» может согласиться на выплату разницы, или же сам Мостовой согласится на снижение зарплаты ради получения игровой практики.

Сложнее будет найти замену Воробьеву. Забивные нападающие на дороге не валяются. Сообщалось об интересе «Локомотива» к Тамерлану Мусаеву из ЦСКА и Егору Голенкову из «Ростова», но это пока туманные слухи.

Страсти по Олейникову

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

28-летний полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников неожиданно стал лакомым куском сразу для нескольких клубов, что, наверное, говорит об ограниченности трансферного рынка. К «Локомотиву» и «Рубину» в охоте за футболистом присоединился «Краснодар».

По утверждению инсайдера Ивана Карпова, именно «быки» на данный момент имеют наибольшие шансы подписать игрока. «Локомотив» со своими проблемами не может конкурировать с «Краснодаром» по финансовым условиям, а «Рубин» — менее предпочтительный вариант со спортивной точки зрения.

Интерес «Краснодара» понятен. Южане как минимум до конца календарного года потеряли Никиту Кривцова из-за разрыва сухожилий, и Олейников кажется адекватной заменой по позиции.

«Зенит» все еще может продать Луиса Гарсию

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» не исключает возможность продажи вингера Луиса Гарсии. Не то чтобы петербуржцы так уж страстно об этом мечтали, но за сумму в районе €30 млн готовы с игроком расстаться. Интерес к игроку сборной Бразилии на его родине все еще велик, а вот в России Луис Гарсия играет очень неровно.

Globo пишет, что «Фламенго» сделает новый заход на попытку купить вингера. Но это произойдет только в случае продажи футболиста сборной Эквадора Гонсало Платы. На него претендует московское «Динамо». Инсайдер Андрей Панков утверждает, что переговоры находятся на продвинутой стадии, сумма трансфера оценивается примерно в €10 млн. При этом у бело-голубых есть и другие кандидаты на эту позицию, причем подешевле. Поэтому судьба Луиса Гарсии остается неопределенной, что не способствует стабильной игре.

Неожиданный интерес к голкиперу «Зенита»

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, вратарем «Зенита» и сборной России Денисом Адамовым заинтересовался шотландский «Селтик».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €3,5 млн. Но трансфер кажется маловероятным по двум причинам. Во-первых, «Зенит» не заинтересован в расставании с основным вратарем, тем более что петербуржцы отправили в «Балтику» Евгения Латышонка. Во-вторых, сам по себе трансфер из России в Великобританию представляется затруднительным по техническим причинам.

Кого еще купит «Спартак»?

«Спартак» в межсезонье приобрел защитника Виктора Параду (пока этот трансфер выглядит спорно) и нападающего Мирлинда Даку (наверняка еще покажет себя). Возможны ли новые приобретения?

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «РБ Спорт» заявил, что точечные усиления еще возможны, но массовых закупок точно не будет.

Красно-белые и вправду выглядят командой, готовой бороться за самые высокие места и с действующим составом. Хотя периодически появляются новости об интересе «Спартака» к футболистам из Южной Америки. Речь идет о вингере или атакующем полузащитнике. Но это, скорее, страховочные варианты. Игроков у «Спартака» достаточно, к тому же, Хуан Карлос Карседо показал себя мастером находить новые роли для футболистов и использовать гибридные схемы.