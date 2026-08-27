Одна программа при переезде: зачем в школах вводят единые учебники

Министерство просвещения России занимается созданием единых учебников по всем школьным дисциплинам. Книги будут связаны между собой по содержанию и учитывать современные достижения науки и техники, рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

В течение нового учебного года планируется завершить внедрение полной линейки единых учебников по истории для учеников 5–9-х классов. Кроме того, в школы поступят новые пособия по обществознанию для 9–10-х классов.

Минпросвещения также готовит учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. По словам министра, согласованное содержание книг позволит выстроить непрерывную образовательную программу и избежать противоречий между разными предметами.

Введение единых учебников должно укрепить общее образовательное пространство страны. Предполагается, что при переезде семьи ребенок сможет перейти в другую школу и продолжить обучение с того же раздела, не сталкиваясь с существенными расхождениями в программе. Сроки появления полных линеек учебников по всем перечисленным дисциплинам пока не названы.