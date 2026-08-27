Сделка между родственниками под проверкой: когда суд может вернуть имущество должнику

Сделка между родственниками сама по себе не является незаконной. Однако при банкротстве ее могут оспорить кредиторы или финансовый управляющий, рассказал агентству « Прайм » юрист Илья Русяев.

Согласно статье 61.2 закона о банкротстве, суд может признать недействительной сделку, заключенную в течение года до начала дела о банкротстве, если имущество передали по существенно заниженной цене. Сделки, направленные на причинение вреда кредиторам, могут проверять за трехлетний период.

Подозрения способны вызвать дарение имущества близкому человеку, отсутствие подтверждения передачи денег и сохранение прежнего порядка пользования собственностью. Например, если после продажи квартиры должник продолжает в ней жить и самостоятельно оплачивать содержание жилья, суд может усомниться в реальности сделки.

Родственнику потребуется подтвердить добросовестность: представить документы о доходах, банковские переводы, кредитные договоры и отчет оценщика. При этом Верховный суд подчеркивал, что одного родства недостаточно для отмены сделки — необходимо установить предусмотренные законом основания.