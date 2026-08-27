Сделка между родственниками под проверкой: когда суд может вернуть имущество должнику
Юрист Русяев: дарение имущества близким перед банкротством может вызвать вопросы
Сделка между родственниками сама по себе не является незаконной. Однако при банкротстве ее могут оспорить кредиторы или финансовый управляющий, рассказал агентству «Прайм» юрист Илья Русяев.
Согласно статье 61.2 закона о банкротстве, суд может признать недействительной сделку, заключенную в течение года до начала дела о банкротстве, если имущество передали по существенно заниженной цене. Сделки, направленные на причинение вреда кредиторам, могут проверять за трехлетний период.
Подозрения способны вызвать дарение имущества близкому человеку, отсутствие подтверждения передачи денег и сохранение прежнего порядка пользования собственностью. Например, если после продажи квартиры должник продолжает в ней жить и самостоятельно оплачивать содержание жилья, суд может усомниться в реальности сделки.
Родственнику потребуется подтвердить добросовестность: представить документы о доходах, банковские переводы, кредитные договоры и отчет оценщика. При этом Верховный суд подчеркивал, что одного родства недостаточно для отмены сделки — необходимо установить предусмотренные законом основания.