До 277 тысяч рублей за пять лет: какие изменения в квартире помогут сэкономить

Семья из трех человек может сократить расходы на воду и электричество на сумму до 55 тысяч рублей в год. Такой расчет РИА Недвижимость представили эксперты.

За основу взяли типовую квартиру в доме 2014 года постройки с 12–15 светильниками, обычной сантехникой и без посудомоечной машины. Замена ламп накаливания на светодиодные может дать до 8,5 тысячи рублей экономии в год. Смеситель и душевая система с аэрацией позволяют сберечь до 10,2 тысячи, а унитаз с двухступенчатым сливом — около 1,8 тысячи рублей.

Дополнительную экономию способна обеспечить посудомоечная машина класса А++. При электрическом нагреве воды общие расходы на коммунальные ресурсы могут уменьшиться на 42–55,4 тысячи рублей в год. При централизованной подаче горячей воды или газовом нагревателе расчетный эффект составит 21,7–27,6 тысячи рублей.

Кроме того, использование посудомоечной машины сохраняет семье от 91 до 121 часа ежегодно. В компании подсчитали, что за пять лет общая экономия может достигнуть 277 тысяч рублей. Фактическая сумма зависит от региональных тарифов, привычек жильцов, расхода ресурсов и стоимости нового оборудования.