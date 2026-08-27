Без дождей, но ночью до плюс 6: какой будет погода в Подмосковье 27 августа

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Московской области в четверг, 27 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Подмосковье составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. После захода солнца заметно похолодает: в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Сильных порывов и других неблагоприятных погодных явлений синоптики не прогнозируют.

Атмосферное давление сохранится повышенным и составит от 753 до 755 миллиметров ртутного столба. Жителям региона, которые планируют возвращаться домой поздно вечером или отправляться на работу ранним утром, стоит взять с собой теплую одежду.