Банк сможет остановить перевод из-за вируса: как будет работать новая защита

С 1 марта 2027 года российские банки начнут внедрять проверку устройств клиентов на воздействие вредоносных программ перед онлайн-переводами. Подключение этой защиты будет добровольным, рассказал ТАСС эксперт по кибербезопасности Сибирского главного управления Банка России Олег Савва.

Клиент должен будет выразить согласие на использование специального защитного механизма. Возможность согласиться с проверкой или отказаться от нее предусмотрена Федеральным законом № 210-ФЗ. Соответствующее условие включат в договор банковского обслуживания.

Если подключенная система выявит воздействие вредоносного ПО на онлайн-банк, кредитная организация откажет в проведении операции и уведомит клиента о причине. Перевод можно будет выполнить с другого безопасного устройства либо при личном обращении в банк.

Механизм распространится на операции по банковским картам, переводы электронных денег и платежи через Систему быстрых платежей. Как поясняет Банк России, нововведение должно предотвратить хищения, при которых злоумышленники получают доступ к банковскому приложению через вредоносную программу.