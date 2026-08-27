От 20 до 35 минут за урок: сколько школьникам можно работать за компьютером

Продолжительность использования компьютера на одном уроке зависит от возраста школьника. Учащимся 1–2-х классов разрешено работать с устройством не более 20 минут, а ученикам 3–4-х классов — до 25 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Для школьников 5–9-х классов предельное время составляет 30 минут, для учеников 10–11-х классов — 35 минут. Такие же нормативы приведены в разъяснениях Роспотребнадзора.

Отдельные ограничения установлены для интерактивных досок. Дети младше 10 лет могут пользоваться ими не более 20 минут в течение урока, школьники старше 10 лет — до получаса.

При использовании электронных средств обучения педагоги должны организовывать гимнастику для глаз, помогающую снизить зрительное напряжение. Упражнения необходимо выполнять во время занятий и перемен. При работе с печатными учебниками гимнастику рекомендуется проводить на переменах. Помимо продолжительности одного урока санитарные требования предусматривают отдельные ограничения общего времени работы с электронными устройствами в течение учебного дня.